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20 травня • оновлено в 15:08
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Мільйон за суперкар: Nissan і Italdesign представили спільний проект

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Компанія Nissan презентувала нову версію свого суперкара GT-R, створену спільно з відомим італійським дизайн-ательє Italdesign.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

nissan.com

Прем'єра новинки повинна була відбутися ще в березні на автошоу в Женеві, але в зв'язку зі скасуванням заходу через коронавирус, дебют моделі провели онлайн.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

nissan.com

За основу для проекту обрали топову версію GT-R Nismo 2018 року. Автомобіль отримав видозмінений зовнішній вигляд і оновлений салон. Зокрема, у порівнянні з "донором" автомобіль став нижче на 54 мм.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

nissan.com

Модель отримала нову світлодіодну оптику, а також регульоване антикрило позаду. Доповнюють картину 21-дюймові легкосплавні диски. На них встановлені шини Michelin Pilot Super Sport розмірністю 255/35 R21 спереду і 285/30 R21 – ззаду.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

nissan.com

GT-R50 оснащений модернізованим 3,8-літровим V6 з двома турбінами. Він видає "на гора" 710 л.с., що на 110 к.с. більше, ніж у GT-R Nismo. Крутний момент виріс до 780 Нм (+128 Нм).

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

nissan.com

Надбавка потужності зажадала відповідної модернізації секвентальної 6-ступінчастої коробки передач з подвійним зчепленням, а також встановлення більш ефективних гальмівних механізмів від Brembo. У свою чергу компанія Bilstein підготувала для моделі нові адаптивні амортизатори.

Салон багато прикрашений панелями з вуглепластика, шкіри і алькантари.

Салон багато прикрашений панелями з вуглепластика, шкіри і алькантари.

nissan.com

Всього буде випущено 50 екземплярів GT-R50 by Italdesign вартістю € 990 000 ($ 1,08 млн) кожен, що в 5 разів більше, ніж просять за GT-R Nismo. Перші зразки надійдуть до покупців в кінці нинішнього року.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign

nissan.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan розширила сімейство електричних фургонів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія
Теги
суперкар Nissan новини авто нові авто
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