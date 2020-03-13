Міліцейський "Бобік" у відмінному стані продають за ціною Ланоса

У Польщі виставили на продаж УАЗ-469Б. Оголошення цікаво тим, що це не звичайний "Бобік", а міліцейський, при цьому машина перебуває у відмінному стані.

Як з'ясував OBOZREVATEL, відповідне оголошення з'явилося на сайті otomoto.pl. Головна відмінність цього УАЗу від сотень інших "469-х": це позашляховик з історією, оскільки раніше він належав (ніби як) цивільній міліції Польщі – правоохоронному органу c поліцейськими функціями у Польській Народній Республіці (ПНР) 1944-1990 років.

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

УАЗик був випущений в 1974 році, але нещодавно він пережив реставрацію, в ході якої автомобіль не тільки "освіжили" (перефарбували кузов, колеса, встановили новий брезент), а й дещо змінили його символіку: раніше на дверях красувався абревіатура MO (скор. від Milicja Obywatelska, що в перекладі означає "цивільна міліція"), а зараз дві великі літери замінили на більш зрозуміле слово "Milicja". Синій забарвлення з білою смугою, а також мигалку, автомобіль при цьому зберіг.

Міліцейський УАЗ-469 до реставрації otomoto.pl

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

В описі зазначено, що пробіг автомобіля становить 10 000 км, що насправді малоймовірно (у службових авто, як правило, набагато більші цифри на одометрах). Під капотом автомобіля – 2,5-літровий бензиновий мотор потужністю 80 л.с.

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

Міліцейський УАЗ-469 otomoto.pl

Купити УАЗ-469Б у міліцейському виконанні пропонують за 18 000 злотих, по актуальному курсу це приблизно 4200 євро.

Міліцейський УАЗ-469 Скріншот оголошення

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили Skoda Rapid 1980-х років у відмінному стані. Ціна – немаленька.

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