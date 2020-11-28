Мийників здивувала дуже брудна Honda: її чищення тривало 12 годин
У мережі показали відео процесу очищення неймовірного брудного Honda Civic. Мийка цієї машини зайняла у фахівців з клінінгу 12 годин.
Відповідний ролик опублікував YouTube-канал The Detail Geek. Як випливає з відео, на господар настільки забруднив свою машину, що за її прибирання не хотіла братися жодна автомийка і клінінгова служба. І дивлячись на автомобіль, стає ясно, чому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Найбільше проблем було з салоном машини, а саме, з її сидіннями: вони були покриті плямами від мало не всіх наявних у світі напоїв. Крім того, шокувало і оздоблення салону: в нього забилися залишки їжі і упаковок.
Фахівці The Detail Geek підкреслили, що це один із найбрудніших автомобілів, які їм доводилося чистити. Водночас вони були здивовані, що цьому "Цівік" лише 5 років. Втім, мийникам все-таки вдалося привести машину до ладу.
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