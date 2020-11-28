Мийників здивувала дуже брудна Honda: її чищення тривало 12 годин

Віталій Сазонов Новини 14:02, 28.11.2020 Оновлено: 14:26, 28.11.2020

У мережі показали відео процесу очищення неймовірного брудного Honda Civic. Мийка цієї машини зайняла у фахівців з клінінгу 12 годин.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал The Detail Geek. Як випливає з відео, на господар настільки забруднив свою машину, що за її прибирання не хотіла братися жодна автомийка і клінінгова служба. І дивлячись на автомобіль, стає ясно, чому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Частка "Хонди"
Скриншот відео

Найбільше проблем було з салоном машини, а саме, з її сидіннями: вони були покриті плямами від мало не всіх наявних у світі напоїв. Крім того, шокувало і оздоблення салону: в нього забилися залишки їжі і упаковок.

Так Honda виглядала до чищення
Скриншот відео
Так Honda виглядала до чищення
Скриншот відео
Так Honda виглядала до чищення
Скриншот відео
А такого вигляду вона набула після клінінгу
Скриншот відео
А такого вигляду вона набула після клінінгу
Скриншот відео
А такого вигляду вона набула після клінінгу
Скриншот відео

Фахівці The Detail Geek підкреслили, що це один із найбрудніших автомобілів, які їм доводилося чистити. Водночас вони були здивовані, що цьому "Цівік" лише 5 років. Втім, мийникам все-таки вдалося привести машину до ладу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що американець купив стару Ferrari, яка виявилася "котом у мішку". У машини знайшли безліч дефектів на 25 000 доларів.

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