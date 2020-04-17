Меркель дала "зелене світло" автосалонам

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дозволила автовиробникам відкрити шоу-руми по всій країні вже з 20 квітня.

З 20 квітня в Німеччині відновлюють роботу автомобільні шоу-руми carscoops.com

Повернення до нормальної роботи дилерських центрів є важливим кроком на шляху відновлення економіки в Європі. "Без продажів немає виробництва", – коментує це рішення президент німецької асоціації автовиробників VDA Хильдегард Мюллер.

Незважаючи на те, що не було встановлено конкретної дати, коли буде відкрито більшість дилерських центрів, багато з них відкриють свої двері для покупців вже з 20 квітня. Зокрема, компанія Opel вже підтвердила, що відкриє свої шоу-руми в понеділок.

"Це важливий крок до нормального життя, який поступово поверне імпульс продажу", – сказав генеральний директор Opel Міхаель Лошеллер.

Одними з перших підтвердили відкриття свої автосалонів в компанії Opel carscoops.com

Після того, як 16 березня був оголошений загальнонаціональний карантин, продажі нових автомобілів в Німеччині впали на 38%.

Уряд на чолі з Ангелою Меркель розробил план по відновленню роботи окремих торгових закладів площею менше 800 м кв., в тому числі магазинів із продажу велосипедів і книг. У цей список увійшли і великi автосалони, які можуть забезпечити заходи соціального дистанціювання.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ряд автовиробників відновлюють роботу своїх європейських заводів.