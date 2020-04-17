Меркель дала "зелене світло" автосалонам

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дозволила автовиробникам відкрити шоу-руми по всій країні вже з 20 квітня.
З 20 квітня в Німеччині відновлюють роботу автомобільні шоу-руми
carscoops.com
Повернення до нормальної роботи дилерських центрів є важливим кроком на шляху відновлення економіки в Європі. "Без продажів немає виробництва", – коментує це рішення президент німецької асоціації автовиробників VDA Хильдегард Мюллер.
Незважаючи на те, що не було встановлено конкретної дати, коли буде відкрито більшість дилерських центрів, багато з них відкриють свої двері для покупців вже з 20 квітня. Зокрема, компанія Opel вже підтвердила, що відкриє свої шоу-руми в понеділок.
"Це важливий крок до нормального життя, який поступово поверне імпульс продажу", – сказав генеральний директор Opel Міхаель Лошеллер.
Одними з перших підтвердили відкриття свої автосалонів в компанії Opel
carscoops.com
Після того, як 16 березня був оголошений загальнонаціональний карантин, продажі нових автомобілів в Німеччині впали на 38%.
Уряд на чолі з Ангелою Меркель розробил план по відновленню роботи окремих торгових закладів площею менше 800 м кв., в тому числі магазинів із продажу велосипедів і книг. У цей список увійшли і великi автосалони, які можуть забезпечити заходи соціального дистанціювання.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ряд автовиробників відновлюють роботу своїх європейських заводів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".