Mercedes вперше показав свого конкурента Tesla Model Y. Фото

Компанія Mercedes-Benz опублікувала перші офіційні фото моделі EQA. Це компактний електричний кросовер, який кине виклик Tesla Model Y.
Mercedes EQA показали поки що в якості предсерийного прототипу, який покритий камуфляжем (тим не менш, це не позбавляє уявлень про форму кузова і дизайн автомобіля). Як з'ясував OBOZREVATEL, зараз електрокроссовер тестують в Швеції, де в умовах холоду і снігу інженери перевіряють роботу батареї, систему рекуперації енергії та рульове управління.
Mercedes-Benz EQA
media.daimler.com
Про характеристики Mercedes EQA відомо, він буде побудований на платформі MEA EVA II, а за розмірами близький до нового GLA (власне, останній є його рідним братом). Для новинки запропонують кілька батарей, об`ємом від 60 до 110 кВт/г (з топової запас ходу становитиме близько 400 км), а також три електромотора – потужністю 204 к.с. 272 к.с. і 335 сил.
Mercedes-Benz EQA
media.daimler.com
Mercedes-Benz EQA
media.daimler.com
Німці офіційно заявили, що Mercedes EQA буде представлений до кінця 2020 року. Ймовірно, його прем'єра відбудеться восени на Паризькому автосалоні 2020.
Mercedes-Benz EQA
media.daimler.com
Mercedes-Benz EQA
media.daimler.com
Mercedes-Benz EQA
media.daimler.com
Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Mercedes опублікував офіційні фото електричного седана, який кине виклик Tesla Model S.
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