Mercedes вирішив не битися з Tesla на її полі

Компанія Mercedes вирішила поки що не відкривати для свого нового електромобіля один з найперспективніших ринків. Причина такого рішення – гарний стан справ у Tesla.

Річ у тім, що, незважаючи на появу ряду прямих конкурентів, Tesla продовжує домінувати ринку електромобілів США. Німецька Audi та британський Jaguar вже пропонують свої EV-новинки в Америці, але поки у іноземних компаній них немає шансів скласти серйозну конкуренцію фірмі Ілона Маска, тим паче, що їх електромобілі коштують помітно дорожче. Саме тому Mercedes-Benz, відклав запуск свого першого електричного кросовера EQС на ринок Сполучених Штатів. Як заявив представник німецької марки виданню Automotive News, Mercedes не почне пропонувати американцям свій новий кросовер, поки не зменшиться інтерес до електромобілів Tesla.

Mercedes-Benz EQC media.daimler.com

Новини Електричний кросовер Mercedes EQB показався на живих фото

Раніше очікувалося, що EQC буде доступний в офіційних дилерських центрах Mercedes у США вже у першій половині 2020 року, але потенційним покупцям електричного кросоверп доведеться почекати як мінімум до 2021 року, хоча продаж моделі в Європі вже розпочався, і інтерес до новинки там досить серйозний. Таким чином, штутгартський автовиробник вирішив сконцентруватися поки що на рідному для себе Старому Світі.

Mercedes-Benz EQC media.daimler.com

Mercedes-Benz EQC media.daimler.com

Згідно з офіційними даними, Mercedes-Benz EQC може проїхати 451 км без підзарядки. Для порівняння, його конкурент Tesla Model X у версії 100D має запас ходу у 523 км. Тобто, "німець" значно поступається "американцеві" у такій важливійхарактеристиці, як запас ходу, що, зрозуміло, ще більше зменшує його шанси на рівноправну конкуренцію з "Тесла".

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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