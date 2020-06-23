Mercedes випустив електричний кросовер "для бідних"

Компанія Mercedes-Benz випустила нову версію свого єдиного електричного кросовера EQC. Її головна відмінність – урізані характеристики та, відповідно, менша ціна.

Нова модифікація, яка поки доступна лише в Китаї, отримала назву EQC 350 4Matic. Як і старша EQC 400, вона оснащена двома електромоторами, однак меншою віддачею – замість 408 к.с. і 760 Нм в даному випадку покупці можуть розраховувати "лише" на 286 к.с. і 415 Нм.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Таке зменшення очікувано позначилося на динаміці кросу: якщо у EQC 400 розгін до "сотні" складає 5,1 сек, то у EQC 350 4Matic – 6,9 сек. А ось максимальна швидкість однакова – в обох випадках вона становить 180 км/год.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Аналогічна у "китайця" і батарея – ємністю 79,2 кВтг. Відповідно, запас ходу складає ті самі 354 км по циклу EPA.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Що ж стосується ціни, EQC 350 4Matic дешевше на 11 330 доларів – в Китаї за нього просять 70,8 тис. доларів.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Фото Mercedes-Benz.

Випуск здешевлений EQC компанія налагодила на місцевому спільному підприємстві Beijing-Benz. Звичайний же кросовер, до речі, виробляють на основному заводі марки у Німеччині.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Mercedes готує до дебюту S-Class нового покоління.