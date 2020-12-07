Mercedes випустив 400 000 'Кубиків' і анонсував електричний G-Class

Компанія Mercedes-Benz випустила 400-тисячний екземпляр легендарного G-Класу (в народі машина відома під прізвиськом "Кубик"). Ювілейний автомобіль вирушив до покупця з Німеччини.

Про це повідомила прес-служба Mercedes-Benz на своєму офіційному сайті. Як зазначив автовиробник, "Гелендваген" як і раніше залишається однією з найпопулярніших моделей в лінійці. Ба більше, споживчий попит на культовий позашляховик перевищує виробничі можливості.

Також в Mecedes-Benz заявили, що через кілька років на ринок вийде повністю електричний варіант G-Class.

Відзначимо, що виробництво першого G-класу почалося в 1979 році, а останнє покоління цієї моделі випускається з літа 2018 року. В Україні позашляховик пропонується в двох версіях – G500 та AMG G63. В обох випадках автомобіль оснащується 4,0-літровим V8, проте в базовому виконанні його потужність становить 422 к.с., а в топовому – 585 "коней". Ціна автомобіля – від 4,1 млн грн.

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