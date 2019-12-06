Mercedes представив новий кросовер з витратою 1.3 л/100 км

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic з гібридним силовим агрегатом витрачає в середньому всього лише 1,3 л на 100 км пробігу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, купеобразного модифікація кросовера Mercedes-Benz GLE отримала гібридну дизель-електричну силову установку. Вона складається з рядного 2-літрового турбодизеля, електромотора і 9-ступеневої "автомата". Дизельна "четвірка" розвиває 194 к.с. і 400 Нм, а електродвигун має потенціал в 136 к.с. і 440 Нм. Сумарно цей тандем видає "на гора" 320 л.с. і 700 Нм.

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic mbenz.it

Крім того, Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic отримав 31,2-кіловатний батарею, яка дозволяє кросоверу подолати виключно на електротязі до 100 км (по циклу WLTP). За рахунок цього середня витрата палива виходить на рівні 1,1-1,3 л дизпалива на 100 км пробігу.

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic mbenz.it

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic mbenz.it

На спринт від 0 до 100 км/год купеподібний гібридний кросовер витратить 6,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 210 км/год при використанні всього потенціалу силового агрегату або 160 км/год – "на електриці".

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic mbenz.it

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic mbenz.it

Виробництво моделі буде організовано на заводі Daimler в Алабамі, а у дилерів новий гібридний кросовер з'явиться в 2020 році.

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic mbenz.it

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила розкішний кросовер.

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