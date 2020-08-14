Mercedes, Porsche і Bugatti: як виглядає ДТП на $4 000 000

Стас Сіділєв Новини 09:30, 14.08.2020

На гірській дорозі в Швейцарії зіткнулися чотири транспортних засоби. Збиток в ДТП оцінюють приблизно в $4 000 000. Постраждали Mercedes, Porsche і Bugatti.

Bugatti Chiron постраждала в ДТП.
Фото: drom.ru

В горах утворилася "тягучка" за будинком на колесах. За ним їхав універсал Mercedes, далі – кабріолет Porsche 911 і Bugatti Chiron. Напевно таке скупчення дорогих машин для Швейцарії не рідкість.

Бугатті і Порше почали обганяти Мерседес і автодом майже одночасно. Сталося зіткнення. Chiron влучив у корму Porsche, а той вирушив у загородження. Автомобілі також встигли зачепити Mercedes C-class і будинок на колесах.

Porsche 911 отримав сильні пошкодження.
Фото: drom.ru
У ДТП потрапили 4 автомобілі.
Фото: drom.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайну ДТП, в якій зіткнулися однакові Lamborghini.

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