Mercedes показав електричний S-Class із запасом ходу 700 км

Компанія Mercedes-Benz показала передсерійний зразок електричного аналога S-Class – моделі EQS. Виробник заявив, що на конвеєр новинка відправиться зовсім скоро – в першій половині 2021 року.

Відповідну фото і інформацію Mercedes-Benz розмістив на своєму офіційному сайті. Як видно на знімках, машина покрита камуфляжем, однак маскування мало що приховує – електрокар можна розглянути, що називається, в деталях. Так, на відміну від звичайного S-Class модель EQS виявиться не седаном а фастбеком, а загальний дизайн буде більш динамічним і футуристичним. Автомобіль отримає обтічну, майже купеподібну лінію даху, електричні висувні дверні ручки, як у Tesla Model S, а також відразу два порти зарядки – один розташується на передньому лівому крилі, інший – на задньому лівому.

Новий електрокар показали в стінах заводу Mercedes-Benz

Салон EQS німці поки не розсекретили, проте відомо, що всередині електрокар запропонує такий самий рівень оздоблення і оснащення, як і звичайний S-Class. Зате відомо, що в основі електричного фастбека лежить абсолютно нова модульна платформа, створена спеціально для електромобілів, а в самій конструкції автомобіля широко застосовані сталь, алюміній і карбон.

Седан EQS практично готовий до виробництва Mercedes-Benz

Найважливіший параметр технічних характеристик Mercedes EQS вже оголошений – на одному заряді електрокар буде проїжджати 700 км за циклом WLTP. Зарядити батарею до 80% можна буде за 20 хв. Силових установок у електрокара буде кілька – раніше Mercedes запатентував позначення для найменування версій майбутньої моделі – від EQS 350 до EQS 600. В топі машина отримає два електромотора і повний привід.

Mercedes EQS буде проводитися на заводі Mercedes у Зіндельфінгені в Німеччині. Після того, як його відправлять на конвеєр, німецька марка займеться підготовкою інших нових електрокарів. Так, до кінця 2022 року в її лінійці додатково з'являться моделі EQA, EQB, EQE, EQE SUV і EQS SUV. Зараз Mercedes-Benz випускає з електрокарів тільки кросовер EQC.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: