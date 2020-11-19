Mercedes-Maybach нового покоління презентували у Штутгарті

Mercedes-Maybach S-Class нового покоління презентували у німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка має на 180 мм більшу колісну базу (3396 мм), ніж подовжена версія звичайного S-Class. Це дозволило зробити простір для задніх пасажирів ще більш просторим.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Новинка багато прикрашена хромованими деталями, покликаними підкреслити високий статус власника. Від родинного S-Class автомобіль відрізняється власним оформленням облицювання радіатора, ширшими задніми дверима, додатковими вікнами в районі задньої стійки, а також фірмовою символікою. Двоколірне забарвлення кузова для Mercedes-Maybach S-Class буде доступно як опція.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

На замовлення задні двері можна оснастити електроприводами. Вони можуть управлятися як пасажиром, так і водієм, при чому, система контролю за сліпими зонами не дозволить відкрити двері при наявності перешкоди.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Також у список опцій увійшла повністю світлодіодна адаптивна система освітлення Digital Light з функцією проекції різних символів на дорогу попереду. Digital Light має невеликий модуль з трьома суперпотужними світлодіодами, світло від яких відбивається і направляється 1,3 мільйонами мікро дзеркал.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Нові індивідуальні задні крісла Executive забезпечені численними регулюваннями, функціями підігріву, вентиляції та масажу. Зокрема, тепер з'явився обігрів плечової/шийної зони. Ще одна цікава функція перекочувала з купе і кабріолетів Mercedes-Benz – автоматичний доводчик ременя безпеки, який імплантований у спинку кожного з задніх крісел.

Для підвищення акустичного комфорту автомобіль забезпечений системою придушення шуму. А для меломанів передбачена аудіосистема Burmester класу high-end з об'ємним 4D звуком.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

У задній частині салону також з'явився новий адаптивний світло, який можна налаштовувати в залежності від потреб пасажирів.

Друге покоління інформаційно-розважальної системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) обробляє великий потік даних. Завдяки п'яти великим OLED дисплеям система дозволяє управляти допоміжними функціями, обмінюватися інформацією або використовувати її для розваг.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Для новинки будуть запропоновані топові мотори від родинного S-Class зі стартер-генератором, що забезпечує збільшення потужності до 15 кВт (20 к.с.). Всі версії Mercedes-Maybach S-Class матимуть автоматичну коробку передач 9G-Tronic і повнопривідну трансмісію.

Опційне повнокероване шасі допомагає маневрувати в умовах обмеженого простору. Також у якості опції доступна активна пневматична підвіска E-Active Body Control, яка дозволяє регулювати зусилля пружини та демпфера на кожному з колес індивідуально. Разом з системою Road Surface Scan та системою запобігання кренів Curve, вона забезпечує високий рівень комфорту.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

У Німеччині, а потім і в інших країнах з другої половини наступного року для Mercedes-Maybach S-Class буде доступна система Drive Pilot. Вона буде виконувати функцію "автопілота" при русі у щільному трафіку зі швидкістю до 60 км/год.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила в Україні оновлений E-Class.