Mercedes GLB: в Україні дебютував міні-Гелендваген

Підрозділ Mercedes-Benz Ukraine представило абсолютно нову модель класу SUV. Йдеться про позашляховик Mercedes GLB – в народі його вже встигли прозвати міні-Гелендвагеном.

Mercedes-Benz GLB цікавий тим, що у нього немає конкурентів. При довжині в 4,6 метрів новинка є єдиним компактним кросом, яка пропонує одночасно повний привід іта 7-місний салон (при цьому монопривод і 5-місцева конфігурація також є). Ну а з культовим G-Class його поріднює "квадратна" форма, хоча в цілому він виглядає оригінально, не схожим на інші SUV марки.

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

У модельній лінійці виробника Mercedes-Benz GLB займає місце між компактним GLA та середньорозмірним GLC. І якщо перші два є строго міськими "паркетниками", то GLB претендує на звання маленького позашляховика. Однак, це тільки на вигляд він маленький – салон все ж просторий. Крім великої кількості місця для пасажирів, у нього також об'ємний багажник – на 560 л (якщо скласти спинки сидінь вийде 1755 л).

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Разом з тим звання позашляховика Mercedes-Benz GLB забезпечує не тільки наявність приводу 4х4. Кросовер має опційно пакет Off-Road, яка підвищує його прохідність (в неї входить контроль швидкості на спуску, моніторинг кренів та ухилів і спеціальний режим освітлення дороги).

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

В Україну Mercedes-Benz GLB приїхав у п'яти різних конфігураціях. Це два варіанти на моноприводі (бензин, дизель) і три версії з повним приводом (одна на бензині та дві на дизелі (мотори різного літражу та потужності). При цьому всі двигуни є чотирициліндровими. В цілому ж, специфікації виглядають наступним чином:

GLB 200 (бензин 1,33 л 163 к.с., 4х2, 7 ст.);

GLB 250 4MATIC (бензин 2,0 л 224 к.с., 4х4, 8 ст.);

GLB 200 d (дизель 1,95 л 150 к.с., 4х2, 8 ст.);

GLB 200 d 4MATIC (дизель 1,95 л 150 к.с., 4х4, 8 ст.);

GLB 220 d 4MATIC (дизель 1,95 л 190 к.с., 4х4, 8 ст.).

У найпотужнішій бензиновій версії автомобіль прискорюється до 100 км/год за 6,9 сек, а в дизельному виконанні – за 7,6 сек.

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Ціна Mercedes-Benz GLB в Україні стартує з позначки 990 тис. грн (трохи більше 36 тис. доларів за актуальним курсом). Дізнатися більше про Mercedes-Benz GLB можна в цьому відео:

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