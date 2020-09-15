Mercedes E-Class 2010 року з пробігом 1 млн км здивував станом нового авто

У Німеччині виставили на продаж незвичайний вживаний Mercedes. Це седан E-Class 2010 року, який на даний час проїхав 945 900 км. При цьому автомобіль відмінно зберігся.

Відповідне оголошення було розміщено на сайті mobile.de.

Mercedes E-Class 2010 року з пробігом 1 млн км. Фото: mobile.de

Дана "єшка" не була у таксі – її власник просто кожен день їздив німецькими шосе, долаючи сотні кілометрів. Виходячи з віку авто і пробігу, в середньому воно проїжджало майже 100 000 км щороку.

Mercedes E-Class 2010 року з пробігом 1 млн км. Фото: mobile.de

Незважаючи на це, седан зберіг свій неймовірно свіжий вигляд як зовні, так і в салоні. Дивовижно, але передня панель без слідів зносу, а обшивка сидінь виглядає так, ніби автомобіль проїхав максимум близько 200 тисяч кілометрів.

Mercedes E-Class 2010 року з пробігом 1 млн км. Фото: mobile.de

За словами власника, цей E-Class регулярно обслуговувався і ніколи не потрапляв у ДТП.

Mercedes E-Class 2010 року з пробігом 1 млн км. Фото: mobile.de

Оснащений E-Class 2010 1,8-літровим бензиновим двигуном E 200 CGI потужністю 184 к.с., який зістикований з автоматичною коробкою передач 7G-TRONIC. В оголошенні зазначається, що агрегати працюють відмінно.

Ціна у автомобіля немаленька – господар просить за нього 15 500 євро. Втім, не виключено, що машиною зацікавиться перекупник, який "виб'є" її зі значним торгом, а потім вигідно перепродасть, але вже з пробігом 150 000 км. Адже очевидно, що даний екземпляр є відмінним варіантом для скручування одометра.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні мають намір карати за скручування пробігу на автомобілях.