Mercedes допоміг китайцям створити крутий позашляховик
Китайська компанія BAIC показала Beijing X7 – новий кросовер, в розробці якого брали участь фахівці Mercedes-Benz. Модель стане флагманом лінійки BAIC.
Повнорозмірний SUV побудовано на новій платформі з колісною базою 2,8 м, а довжина кузова становить 4700 мм. Тим більше прикро, що традиційно для китайських автомобілів новий кросовер BAIC отримав невеликий турбований двигун об'ємом 1,5 л потужністю всього 170 к.с.
Надалі в лінійці з'явиться і гібридний варіант. Можливо, нова платформа, розроблена спільно з Мерседес, передбачає повну електрифікацію, однак точної інформації про це поки немає.
Німецький вплив помітно і в дизайні інтер'єру, де з'явився величезний горизонтальний монітор, який об'єднує в собі екран мультимедійної системи і цифровий щиток приладів. Ще один великий дисплей відповідає за налаштування роботи клімат-контролю та інші другорядні функції. І взагалі на передній панелі ледве набереться десяток фізичних кнопок та перемикачів. Рішення не дуже практичне, але виглядає ефектно.
Доповнює преміальну атмосферу комбінація різних оздоблювальних матеріалів. В цілому салон сприймається як дуже приємне місце. Варто похвалити і зовнішність BAIC Beijing X7 – китайський кросовер ні на кого не схожий, і це вже велике досягнення. Дизайн виглядає акуратним, продуманим і не перевантаженим зайвими деталями.
Напевно модель будуть позиціонувати як преміальне авто. Швидше за все, за межі домашнього ринку новинка не вийде. Ціни поки не оголошені.
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