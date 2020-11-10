Mercedes C-Class із пробігом 1 млн км продають за ціною "втомленого" Lanos

У Німеччині виставили на продаж Mercedes-мільйонник. Універсал С-Сlass 2005 року випуску має пробіг 936 тис. км, просять за машину відносно небагато – 2 500 євро. Для порівняння в Україні за такі гроші продають Daewoo Lanos переважно у "втомленому" стані.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті mobile.de. Судячи з фото, автомобіль має дуже доглянутий вигляд як для такого пробігу: в очі хіба що кидається тріснута шкіра на водійському сидінні, а також затерте кермо і важіль КП. Кузов також загалом у хорошому стані, хоча на водійських дверях є вм'ятина.

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Версія цього авто – C-Class C 200 CDI T-Modell, а це значить, що під його капотом встановлено 2,2-літровий дизель, який видає 122 к.с. і 270 Нм. За весь період експлуатації мотор жодного разу не піддавався капремонту, те саме можна сказати і про коробку передач – 6-ступіневу МКПП. Ба більше, за весь час машині навіть не міняли зчеплення.

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Причина такого стану криється не тільки в самому "Мерседесі", а й у тому, як за ним доглядали – син нинішнього власника (другого за рахунком) працює на СТО, завдяки чому була можливість обслуговувати універсал регулярно і правильно. Для розуміння свій рідний сажовий фільтр C-Class змінив тільки на 862 652 км.

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

До слова, цьому C 200 пощастило з новим господарем уже 16 000 км пробігу – машина пішла в інші руки, коли їй було трохи менше ніж 2 роки. Після цього щорічно на ній проїжджали приблизно по 160 000 км, однак із 2012 року темп експлуатації знизився до 14 тис. км через купівлю нового авто.

Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км, який продають за 2 500 євро mobile.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні побудували "Ланос", який прискорюється до 300 км / ч. Під його капотом ховаються 500 кінських сил.