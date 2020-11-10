Mercedes C-Class із пробігом 1 млн км продають за ціною 'втомленого' Lanos

У Німеччині виставили на продаж Mercedes-мільйонник. Універсал С-Сlass 2005 року випуску має пробіг 936 тис. км, просять за машину відносно небагато – 2 500 євро. Для порівняння в Україні за такі гроші продають Daewoo Lanos переважно у "втомленому" стані.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті mobile.de. Судячи з фото, автомобіль має дуже доглянутий вигляд як для такого пробігу: в очі хіба що кидається тріснута шкіра на водійському сидінні, а також затерте кермо і важіль КП. Кузов також загалом у хорошому стані, хоча на водійських дверях є вм'ятина.

Версія цього авто – C-Class C 200 CDI T-Modell, а це значить, що під його капотом встановлено 2,2-літровий дизель, який видає 122 к.с. і 270 Нм. За весь період експлуатації мотор жодного разу не піддавався капремонту, те саме можна сказати і про коробку передач – 6-ступіневу МКПП. Ба більше, за весь час машині навіть не міняли зчеплення.

Причина такого стану криється не тільки в самому "Мерседесі", а й у тому, як за ним доглядали – син нинішнього власника (другого за рахунком) працює на СТО, завдяки чому була можливість обслуговувати універсал регулярно і правильно. Для розуміння свій рідний сажовий фільтр C-Class змінив тільки на 862 652 км.

До слова, цьому C 200 пощастило з новим господарем уже 16 000 км пробігу – машина пішла в інші руки, коли їй було трохи менше ніж 2 роки. Після цього щорічно на ній проїжджали приблизно по 160 000 км, однак із 2012 року темп експлуатації знизився до 14 тис. км через купівлю нового авто.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні побудували "Ланос", який прискорюється до 300 км / ч. Під його капотом ховаються 500 кінських сил.