Mercedes C-class 2022 року вперше показали без камуфляжу

Новий Mercedes C-class 2022 модельного року вже показали в мережі завдяки фотошпигунам, які зловили автомобіль без камуфляжу прямо на заводі.

Фото опублікували в Instagram. На ньому видно седан Mercedes білого кольору, світова прем'єра якого ще не відбулася. Проте, дизайн моделі перестав бути секретом.

За аналогією з новим Mercedes S-class W223 компактний седан отримав збільшену решітку радіатора і вузькі передні фари, які витягнулися по горизонталі. У бампері помітно широкий повітрозабірник.

Mercedes C-class 2022 вперше показався без камуфляжу. Фото: Instagram cochespias

Як завжди, для моделі будуть запропоновані різні стилістичні пакети. На даний момент важко сказати, який перед нами варіант оснащення: стандартний або AMG. Швидше за все, білий колір кузова натякає на базове виконання машини.

Прем'єра Mercedes C-class 2022 очікується до кінця цього року або на початку наступного.

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