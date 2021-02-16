Mercedes-Benz розповів про дату презентації нового С-класу

Mercedes-Benz покаже новий С-клас на своєму сайті 23 лютого 2021 року. Це покоління моделей стане першою серією автовиробника, яка буде повністю електрифікована.

Девіз новинки: "Оновіть свою зону комфорту". Прем’єру можна буде подивитися за цим посиланням. Трансляцію будуть вести дев’ятьма мовами. Про це повідомляється на сайті компанії.

"З новим C-класом Mercedes-Benz вирушає у більш ефективний та ще більш цифровий світ, створюючи всебічну зону комфорту, що поєднує спортивність та комфорт із ефективністю, емоціями та інтелектом", – повідомили в компанії.

Там зазначили, що новий С-клас буде оснащений другим поколінням MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Це робить салон ще більш цифровим та інтелектуальним.

Тизер нового Mercedes-Benz С-класу Mercedes-Benz

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz EQS готується до прем'єри. Нещодавно він був помічений на тестах. Автомобіль отримав обтічний кузов ліфтбек, і його силует не схожий на жодну іншу модель компанії.

Серед особливостей електромобіля велика колісна база та короткі звіси. EQS отримає повністю світлодіодну оптику з оригінальним малюнком денних ходових вогнів, висувні ручки, як у нового S-Class, а також мультимедійну систему MBUX Hyperscreen, яка буде доступна як опція.