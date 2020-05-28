Mercedes-Benz презентував купе і кабріолет E-Class

Компанія Mercedes-Benz розширює оновлене сімейство E-Class двома новими моделями – купе і кабріолетом.

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Після модернізації седана і універсала Е-Класу, які показали на початку року, прийшов час купе і кабріолета. Від своїх попередників вони відрізняються нової світлотехнікою, видозміненій облицюванням радіатора, бамперами і розширеним пакетом опцій.

2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe media.daimler.com

Інтер'єр максимально уніфікований з іншими моделями сімейства. Тут можна виявити нове кермо з подвійними спицями. В якості опції пропонуються два 12,3-дюймових екрану, об'єднані під загальним склом, а в стандартний комплектації їх діагональ становить 10,25 дюйма. Нова мультимедійна система MBUX отримала більшу кількість опцій, включаючи голосове управління.

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Спочатку гамма моторів включає два 2-літрових турбодизеля потужністю 194 і 340 к.с., а також три бензинові двигуни – 2-літрові потужністю 197 і 258 к.с. і 3-літрову рядну "шістку" потужністю 367 к.с.

2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe media.daimler.com

Для любителів швидкості підрозділ AMG підготувало версії купе і кабріолета Mercedes-AMG E 53 4Matic+ c 3-літровим 6-циліндровим мотором, в арсеналі якого 435 "конячок".

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Більшість моделей отримали 48-вольтную бортове електрообладнання зі стартер-генератором, який інтегрований у 9-ступіневий "автомат". Залежно від версії, він забезпечує додатково від 14 до 22 к.с. потужності і від 150 до 250 Нм моменту.

Для купе і кабріолета підготували нові кольори кузова, матеріали оздоблення салону, а також розширений набір додаткових опцій і аксесуарів.

2021 Mercedes-Benz E-Class Cabriolet media.daimler.com

Перші товарні екземпляри з'являться в салонах європейських дилерів восени нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz показала перші офіційні зображення флагманського седана S-Class.