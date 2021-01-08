Mercedes-Benz показав цифровий кокпіт Hyperscreen

Компанія Mercedes-Benz представила нове покоління інформаційно-розважальної системи, що отримала назву MBUX Hyperscreen.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка стала подальшим розвитком інтерактивної системи MBUX другого покоління, яка вже використовується на флагманському седані Mercedes-Benz S-Class.

Hyperscreen є кілька дисплеїв, зібраних під єдиною скляною поверхнею складної форми media.daimler.com

Hyperscreen є кілька дисплеїв, зібраних під єдиною скляною поверхнею складної форми, розтягнутої на всю ширину салону (141 см). Загальна площа панелі становить 2432 см2.

Об'ємний дисплей має складну форму, отриману у процесі формування при температурі 650°C. Це дозволило позбутися від спотворень зображення. Двошарове покриття зменшує відблиски та полегшує чистку поверхні. Скло складається з особливо стійкого до подряпин алюмосилікату.

Двошарове покриття зменшує відблиски та полегшує чистку поверхні media.daimler.com

В "гіперекран" вбудовані дефлектори вентиляції, елементи контурної підсвічування салону та 12 актуаторов для забезпечення тактильного зворотного зв'язку. Для роботи всієї системи використовується 8-ядерний процесор, 24 Гб оперативної пам'яті та високошвидкісна шина даних зі швидкістю передачі інформації 46,4 Гб/с.

Центральний та пасажирський екрани виконані за технологією органічних світлодіодів (OLED) та мають підвищену контрастність. Яскравість екрану адаптується до навколишніх умов на основі даних від багатофункціональної камери та датчика освітленості.

Центральний та пасажирський екрани виконані за технологією органічних світлодіодів та мають підвищену контрастність media.daimler.com

Крім комбінації приладів та центрального дисплея медіасистеми, Hyperscreen має ще один сенсорний дисплей, який розташований перед пасажиром. Якщо пасажирське сидіння не зайняте, то на цьому екрані відображаються анімовані зірки.

Якщо сидіння пасажира не зайнято, то на його екрані відображаються анімовані зірки media.daimler.com

Вся графіка виконана у синіх та помаранчевих кольорах. Класична комбінація двох круглих приладів виконана у вигляді скляної лінзи з цифровим лазерним "мечем".

Вся графіка виконана у синіх та помаранчевих кольорах media.daimler.com

Для забезпечення швидкого доступу до основних функцій в інтерфейсі системи передбачений так званий "нульовий" рівень, у якому зібрані головні розділи меню. Цікавою особливістю системи є можливість самонавчання з урахуванням переваг водія та пасажира відповідно до одним з семи запрограмованих профілів.

Наприклад, якщо водій регулярно використовує функцію масажу з ефектом "гарячих каменів", то при низьких температурах система автоматично запропонує йому цю функцію забезпечення комфорту. А якщо крім сидінь він регулярно включає підігрів рульового колеса, то система запропонує активацію цієї опції.

Першим "Гіперекран" у якості додаткової опції отримає новий електричний седан EQS media.daimler.com

Ще один приклад – пам'ять дорожніх особливостей. Зокрема, MBUX запам'ятовує GPS-координати того місця, де водій використовував функцію примусового збільшення кліренсу. І коли автомобіль знову наблизиться до цього місця маршруту, система MBUX запропонує водієві знову підняти машину.

Першим "Гіперекран" у якості додаткової опції отримає новий флагман електричного сімейства автомобілів марки – седан EQS, дебют якого намічений на середину цього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автомобілі Mercedes-Benz отримали 8 нагород конкурсу "Модель року", а компанія готує новий седан C-Class.