Mercedes-Benz нарядила свої моделі у 'потворні' светри

До різдвяних свят компанія Mercedes-Benz нарядила топові моделей в "потворні" светри.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі та супроводила ілюстрації хештегом #UglySweaterCars (англ. "Автомобілі в потворному светрі").

Різдвяними арт-об'єктів виступили спортивне купе Mercedes-AMG GT і позашляховик G-Class. Мода на светри з яскравими та барвистими принтами з'явилася у Великобританії та США у 80-і роки минулого століття. Найчастіше на светрах були зображені малюнки у вигляді сніжинок, сніговики, Санта Клаус і його олені, новорічні ялинки і інші елементи свята.

Сьогодні такі светри стали одним із символів різдвяних свят у багатьох країнах, а в США навіть вирішили відзначати національний "День потворного різдвяного светра" кожної третьої п'ятниці грудня – в цьому році він відбудеться 18 грудня.

Долучитися до яскравої події вирішили і в компанії Mercedes-Benz. До Різдва спортивне купе Mercedes-AMG GT, а також позашляховик G-Class "упакували" в яскраві лівреї, що нагадують малюнки на різдвяних светрах. На автомобілях можна знайти зображення Санта-Клауса, сніговиків, імбирних пряникових ведмедів і, звичайно ж, коробок з подарунками.

У Mercedes-Benz пообіцяли продовжити тему "потворних різдвяних авто", а стежити за їх появою можна на офіційній сторінці компанії в соціальній мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , концерн Daimler AG випустив ювілейний 400-тисячний екземпляр позашляховика Mercedes-Benz G-Class, а також запатентував позначення електричних Mercedes-AMG.