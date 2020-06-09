Mercedes-Benz GLE Coupe приїхав в Україну

В Україні відбулася офіційна презентація нового спортивного кросовера Mercedes-Benz GLE Coupe.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Новинка стала більшим за свого попередника, – він виріс в довжину на 39 мм і завширшки – на 7 мм, а також на 20 мм перевершує його за величиною колісної бази.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Більше розмір, більше місця

Інтер'єр нового GLE Coupe має багато спільного з іншими сучасними моделями позашляховиків Mercedes-Benz, але відрізняється більш спортивним характером.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

За рахунок збільшених розмірів, новий GLE Coupe пропонує більше місця для водія і його супутників. Крім того, багажне відділення збільшено на 70 літрів і при складених задніх сидіннях вміщує 1790 л, що є найкращим показником в класі.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

При цьому, вантажна висота відсіку на 59 мм нижче, ніж у попередника, а при наявності пневматичної підвіски Airmatic задню частину автомобіля можна опустити ще на 50 мм. Крім того, в автомобілі передбачена велика кількість різноманітних відділень для дрібних речей сумарним об'ємом до 40 літрів, а все дверні кишені тепер можуть вміщати 1,5-літрові пляшки.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Комфорт і безпека

У салоні новинки з'явилася нова цифрова панель приладів з двома екранами збільшеного розміру, об'єднаних загальним склом. Перший відповідає за оперативну інформацію, а другий дозволяє управляти фірмовою інформаційно-розважальною системою нового покоління. Сучасні технології дозволили покращити читабельність і якість графіки, а також розширити функціонал системи.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Висока якість матеріалів і обробки салону доповнюють пакети Warmth Comfort, Air-Balance і система управління функціями комфорту Energizing. Численні електронні асистенти полегшують водіння і підвищують рівень безпеки та комфорту.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Потужність і ефективність

Новинка дебютує з потужним 6-циліндровим дизельним двигуном в двох модифікаціях – 350 d 4MATIC (272 к.с., 600 Нм) і 400 d 4MATIC (330 к.с., 700 Нм). Крім того, в гамі з'явився плагін-гібрид GLE 350 de 4MATIC, який здатний на електротязі проїхати до 100 км з максимальною швидкістю до 160 км/год. Наявність електромотора дозволяє домогтися змішаного споживання пального на рівні 1,1-1,3 л/100 км.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Бензинові версії представлені моделями від Mercedes-AMG. Так модель GLE 53 4MATIC+ Coupe має в своєму арсеналі 435 к.с. потужності і 520 Нм крутного моменту. А топ-версія GLE 63 4MATIC+ Coupe в залежності від модифікації може розвивати від 571 до 612 к.с., а крутной момент досягає 750 або 850 Нм. В даному випадку під капотом новинки розташовується 4,0-літровий двигун AMG V8 з двома турбінами і стартер-генератор EQ Boost.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Допомагають реалізувати зростаючий потенціал кросовера нова система повного приводу 4MATIC, перенастроєне рульове управління, більш ефективна гальмівна система, а також три варіанти підвіски на вибір, включаючи пневматичну Airmatic і активну E-Active Body Control.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Вартість автомобіля в Україні стартує від 1 987 786 грн. за версію Mercedes-Benz GLE Coupe 350d 4MATIC.

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