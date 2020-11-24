Mercedes-Benz C-Class готується до свого дебюту

Компанія Mercedes-Benz зовсім скоро представить нове покоління C-Class, прототипи якого проходять фінальну серію дорожніх випробувань.

Про це повідомляє портал Carscoops. Чергову версію майбутнього C-Class виявили на тестах практично без камуфляжу.

2022 Mercedes-Benz C-Class crascoops.com

Тенденцією минулих років було те, що дизайнери компанії робили C-Class зменшеною копією флагманського S-Class. По всій видимості з новим поколінням моделі буде аналогічна ситуація.

2022 Mercedes-Benz C-Class crascoops.com

Автомобіль успадкує загальну стилістику і окремі дизайнерські елементи від свого старшого побратима, наприклад, більш виразне облицювання радіатора і вузькі горизонтальні задні ліхтарі з активними елементами на кришці багажника.

2022 Mercedes-Benz C-Class crascoops.com

У дизайні інтер'єру новинка також багато в чому буде нагадувати більші моделі. Нова приладова панель отримає велику шкалу приладів і окремий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, а по центру торпеди розташуються три воздуховода системи вентиляції.

2022 Mercedes-Benz C-Class crascoops.com

Підтвердженої інформації про гамму силових агрегатів поки немає. Але можна очікувати, що новинка отримає традиційно широку лінійку моторів, переважно з гібридними складовими. Швидше за все на догоду екологічним нормам від декількох найбільш потужних версій з ДВС доведеться відмовитися, а замість них акцент буде зроблений на електрифікованих модифікаціях.

2022 Mercedes-Benz C-Class crascoops.com

Зокрема, передбачається, що версії від AMG отримають в своє розпорядження гібридні силові агрегати PHEV з 4-циліндровими 2-літровими турбомоторами. Наприклад, той, що зараз використовується на гетчбеку A 45 AMG.

2022 Mercedes-Benz C-Class crascoops.com

Очікується, що дебют нового Mercedes-Benz C-Class відбудеться на початку майбутнього року, а продажі почнуться в середині року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz презентувала новий седан Mercedes-Maybach, а також "бюджетну" версію кросовера Mercedes-Maybach.