Mercedes-AMG вивів на тести нове покоління родстера SL

Підрозділ Mercedes-AMG, що відповідає за виробництво потужних спортивних Mercedes-Benz, готує до дебюту нове покоління культового родстера SL. Про це повідомляє прес-служба компанії.

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

Після великих етапів цифрової розробки, стендових випробувань і тестів на симуляторах, новий спортивний автомобіль входить в нову фазу. Вона передбачає широкомасштабні динамічні випробування у власному випробувальному і технологічному центрі концерну Daimler AG в Іммендінгене. Крім того, прототипи новинки вже проходять тести на дорогах загального користування.

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

Компанія представила офіційні ілюстрації декількох прототипів родстерів в глибокому камуфляжі. Судячи з фото виду ззаду, в тестах беруть участь версії з різними двигунами, про що свідчать відмінності в патрубках вихлопної системи.

У випробуваннях беруть участь дві версії Mercedes-Benz SL, що відрізняються патрубками вихлопної системи. Фото: media.daimler.com

Компанія поки зберігає в секреті технічні подробиці про новинку. З великою часткою ймовірності для родстера будуть запропоновані два варіанти силового агрегату з технологією mild-hybrid. Для версії SL53 (з овальними патрубками) буде доступний 3-літровий 6-циліндровий рядний мотор потужністю близько 430 к.с. На SL63 (з прямокутними патрубками) очікується 4-літровий V8 з двома турбінами і потужністю близько 600 к.с.

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

Нагадаємо, що нинішня шоста генерація SL (заводський індекс R231) випускається з 2012 року. У 2016 році автомобіль пережив планове оновлення. Очікується, що дебют сьомого покоління SL відбудеться на початку майбутнього року.

Прототипи Mercedes-Benz SL сьомого покоління. Фото: media.daimler.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, підрозділ Mercedes-AMG показало екстремальний варіант купе GT.