Mercedes-AMG показав на відео свій гібридний гіперкар

У компанії Mercedes-AMG вирішили нагадати про свій гіперкар Project ONE, який було вперше презентовано на автошоу у Франкфурті у 2017 році.

Відеоролик розмістили на офіційній сторінці компанії в YouTube. Новинка продовжує серію ходових випробувань на гоночному треку.

Короткий 43-секундний ролик демонструє тестовий зразок у сріблясто-червоному камуфляжі, який уже було раніше показано під час заїздів із 7-кратним чемпіоном Формули-1 Льюїсом Гамільтоном за кермом.

"Я досі твердо переконаний, що зовсім скоро побачимо гіперкар із двигуном боліда F1, – коментує Гамільтон. Ми стали чемпіонами з цим двигуном у 2015 році, та я був залучений у цей проєкт протягом довгого часу. У мене з'явилася можливість проїхати на Project One під час створення ролика для нової рекламної кампанії, та я пишаюся тими величезними успіхами, яких домоглася команда Mercedes-AMG, яка працювала над проєктом. Це автомобіль абсолютно унікальний".

Project ONE отримає 1,6-літровий двигун V6, який використовувався на гоночних болідах заводської команди кілька років і приніс Гамільтону 6 із 7 його титулів. Крім бензинового мотора, у гіперкара є ще 4 електромотори. Один використовується для приводу турбіни та розвиває 122 к.с. А другий (163 к.с.) встановлений на колінчастому валу двигуна. Під час гальмування він працює як генератор, а під час розгону допомагає бензиновому мотору. Ще два електромотори по 163 к.с. кожен розташовані попереду і відповідають за привід кожного з передніх коліс. Сумарна потужність гібридного силового агрегату досягає +1000 к.с., а максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Гіперкар, адаптований для доріг загального користування, Mercedes-AMG планує представити в найближчі кілька років. За словами творців, усі 250 запланованих до випуску примірників машини вже продані, незважаючи на цінник у $2,5 млн.

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