Mercedes-AMG GT побив рекорд Porsche Panamera Turbo на Нюрбургринзі

Mercedes-AMG встановив новий рекорд траси Нюрбургрінг для автомобілів преміум-класу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ зміг побити рекорд, встановлений в серпні рестайлінговою версією Porsche Panamera Turbo.

На знаменитій "Північній петлі" Нюрбургринга GT 63 S показав час 7:23.009 та 7:27.800 хвилини, що значно покращує колишній рекорд, встановлений Porsche (7: 29.81).

Поки більшість автовиробників проводять тільки один заїзд, в компанії Mercedes-Benz відзначають, що до 2019 року час залікова дистанція була 20,6 км. Однак, з минулого року траса стала на 232 м довші і тепер дистанція рекордного заїзду досягає 20,832 км. Так що, з урахуванням показаних результатів можна оцінити, наскільки впевнено почуває себе GT 63 S 4Matic+ в Нюрбургринзі.

У компанії відзначають, що для рекордних заїздів використовувався "повністю стандартний екземпляр", але укомплектований бітурбірованним 4-літровим V8, який видає "на гора" 639 л.с. і 900 Нм. Він працює в парі з 9-ступінчастою коробкою передач і адаптивною системою повного приводу. На розгін до першої "сотні" автомобілю потрібно всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 315 км/год.

Крім ефективного мотора, рекордна модель оснащена високошвидкісними шинами Michelin Pilot Sport Cup2 і спеціальним аеродинамічним обвісом. Обидві опції пропонуються для GT 63 S 4Matic+ за додаткову плату, але вони реально допомагають досягти максимальних показників і розкрити весь потенціал моделі.

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