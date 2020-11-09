Mercedes-AMG G-Class 4 × 4² помітили на тестах на Нюрбургринзі

Сергій Іванов Новини 10:10, 9.11.2020

Спортивний підрозділ AMG готує нове покоління Mercedes-AMG G-Class 4 × 4². Новинку помітили на випробуваннях на Нюрбургринзі.

Про це повідомляє портал Carscoops. Раніше компанія вже пропонувала покупцям "прокачаний" всюдихід з портальними мостами і додатковими аксесуарами. Прийшов час створити подібну версію на базі нового покоління культового G-Class.

Mercedes-AMG G-Class 4 × 4²
carscoops.com
Mercedes-AMG G-Class 4 × 4²
carscoops.com
Mercedes-AMG G-Class 4 × 4²
carscoops.com

Передсерійну версію виявили невтомні фотошпигуни на тестовому полігоні. Новинка отримала нову підвіску із збільшеним ходом амортизаторів і пружин, силові бампери, додаткову світлотехніку, експедиційний багажник на даху, розширювачі колісних арок, портальні мости зі збільшеною колією, сталевий каркас для кріплення "запаски" і широкі підніжки з боків.

Mercedes-AMG G-Class 4 × 4²
carscoops.com
Mercedes-AMG G-Class 4 × 4²
carscoops.com
Mercedes-AMG G-Class 4 × 4²
carscoops.com

Очікується, що новинка отримає 4-літровий бензиновий V8 з двома турбінами. Поки не ясно, чи буде це "стандартний" мотор або форсований до 577 к.с. Почекаємо до офіційного дебюту, який намічений на початок майбутнього року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz показала електричний всюдихід для екстремалів.

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