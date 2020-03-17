Mercedes 190 з мотором 6.0 V12: як виглядає та на що здатний

Тюнінг Mercedes 190 буває різним – від позбавленого смаку і колгоспного до крутого і запаморочливого. І саме це доопрацювання відноситься до останньої категорії.

Як з'ясував OBOZREVATEL, цей Mercedes-Benz 190 (W201) 1984 року випуску допрацював "під себе" житель Нідерландів Йоган Мутер. На вигляд його Мерседес - практично звичайний автомобіль, проте під кузовом машини ховається щось особливе.

Mercedes 190 c двигуном V12 engineswapdepot.com

Головною "фішкою" седана є двигун – замість "нудного" четиехціліндрового мотора в ньому встановлений 6,0-літровий M120 V12, який був запозичений у Mercedes W140 (600 SEL). Щоб встановити таке велике "серце", власник машини розробив спеціальні кронштейни.

Mercedes 190 c двигуном V12 engineswapdepot.com

Завдяки мотору на 12 "ковшів" компактний Мерседес став видавати 424 к.с. і 525 Нм. Вся тега передається через 5-ступінчастий "автомат" 722.621.

Mercedes 190 c двигуном V12 engineswapdepot.com

Також автомобіль отримав новий карданний вал, диференціал і задній підрамник від Mercedes S600. Зовні ж машина відрізняється лише оригінальними колісними дисками великої розмірності, круглими повітрозабірниками, встановленими у фарах, а також кастомними вихлопом.

Оцінити автомобіль "живцем" можна подивившись ці відео:

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