Мелодія гайкових ключів: у мережі показали дивовижне відео

Всі налаштовуються на святковий лад. Кожен робить це по-своєму. Але креативний американець вирішив здивувати своїм талантом, відпочиваючи від ремонту автомобіля.

У мережі OBOZREVATEL виявив святкове відео, на якому один веселий американець, скоріш за все, вирішив відпочити в процесі ремонту свого снігохода (транспортний засіб видніється на задньому плані).

Цікаво, що замість кружки гарячого какао чоловік вважав за краще музичну паузу. Таким чином він продемонстрував своє вміння грати на... гайкових ключах! Крім безпосередньо інструментів, йому знадобилися асфальт і, безсумнівно, талант.

Дивовижна музика гайкових ключів скріншот з відео

Американець дуже точно відтворив нехитру мелодію популярної святкової композиції Jingle Bells. Свою ж імпровізацію він назвав Christmas Wrenches, що перекладається як "Різдвяні гайкові ключі". В точку!

Підспівуйте разом з нами!

Текст пісні Jingle Bells

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Hey, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

(за настроєм повторити необхідну кількість разів)

