McLaren за $200 000 проти VW Golf: результат ДТП показали на фото

McLaren за $200 000 потрапив у ДТП з VW Golf.

Британський суперкар McLaren 570S рожевого кольору влаштував ДТП з VW Golf прямо в центрі Лондона. При цьому на конкретній дорозі діє обмеження швидкості 32 км/год.

Напевно водій McLaren розігнався сильніше, не встиг вчасно загальмувати через погану видимість на вузькій дорозі та врізався в гетчбек Volkswagen Golf, який перетинав перехрестя. Як видно на фото, рожевому суперкару сильно дісталося.

Передня частина суттєво пошкоджена: бампер, капот, фари і крила тепер підлягають заміні. Також помітні ушкодження силової структури кузова і, можливо, передньої підвіски.

Суперкар McLaren 570S сильно постраждав при ударі. Фото: Twitter Simon Tuhill

При цьому VW Golf, хоч його і не можна роздивитись на фото з усіх боків, виглядає цілим. Можливо, німецький гетчбек дійсно не отримав серйозних ушкоджень.

Варто відзначити, що McLaren 570S коштує близько $200 000, а Volkswagen Golf – приблизно в 10 разів менше.

Судячи з фото, VW Golf майже не отримав пошкоджень. Фото: Twitter Simon Tuhill

Як розповідав OBOZREVATEL, в Україні евакуювали дуже дорогий суперкар McLaren за порушення правил паркування. Суперкар відправили на штрафмайданчик.

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