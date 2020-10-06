McLaren проводить дорожні тести гібридного суперкара

Компанія McLaren готує до запуску в серійне виробництво перший у своїй історії гібридний суперкар.

Про це повідомляє прес-служба виробника. В даний час McLaren Automotive приступив до фінальної частини проекту High-Performance Hybrid (HPH) – тестів передсерійних прототипів на дорогах загального користування.

McLaren готує перший в своїй історії гібридний суперкар. фото: cars.mclaren.press

Офіційна прем'єра суперкара запланована на першу половину наступного року. Автомобіль першим отримає абсолютно нову карбонову несучу структуру кузова, що має назву McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Вона спеціально розроблена з урахуванням застосування гібридних силових агрегатів і використовує величезний досвід компанії в створенні надлегких несучих конструкцій.

Новинка повністю створена в технологічному центрі McLaren Composites Technology Centre в Шеффілді, а інвестиції в розробку склали близько 50 млн фунтів.

Гібридний силовий агрегат HPH буде складатися з абсолютно нового бензинового V6, а також тягового електромотора, який дозволить пересуватися в тому числі і на електротязі.

Прототип новинки вже проходить дорожні тести. фото: cars.mclaren.press

У продуктовому портфоліо гібридна модель займе місце між нинішніми McLaren GT і 720S. А ось сімейство Sports Series, що було представлено у 2015 році, покине конвеєр в кінці нинішнього року. Останнім автомобілем цієї серії стане модель 620R.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британський конструктор Гордон Мюррей розповів про своє суперкарі.