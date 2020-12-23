McLaren презентував новий суперкар Sabre

Підрозділ Special Operations британського McLaren представив лімітовану серію нової моделі Sabre.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка створена майстрами спеціально для американського ринку на базі моделі Senna. За словами розробників, вона втілює в собі "ідеї та інновації, які не допускаються до глобальної омологації".

Від родинної моделі Senna новинка відрізняється більш розвиненим аеродинамічним обвісом, іншим переднім обтічником та сплітером. Крім того, на капоті з'явилися додаткові повітрозабірники, змінені фари, а крила отримали "надкрильники".

Чи не менше змін і в задній частині машини. Тут можна виявити абсолютно новий дифузор, великі бічні обтічники, кристалічну решітку над двигуном та інші елементи, що дозволяють знизити аеродинамічний опір повітрю. За новими легкосплавними дисками ховаються потужні гальмівні механізми з карбоно-кераміки.

Салон прикрасила двоколірна алькантара та панелі з вуглепластика, а між підголівниками розташована ніша для дрібних речей.

McLaren Sabre отримав у своє розпорядження двигун V8 з двома турбінами. Він розвиває потужність 835 к.с., а обертовий момент досягає 800 Нм. З його допомогою болід здатний розвивати швидкість 351 км/год, що дозволяє йому приміряти титул "найшвидшого двомісного McLaren".

Усього планується виготовити 15 екземплярів моделі за індивідуальними замовленнями. У компанії скромно замовчують про вартість новинки, але з урахуванням того, що "донорську" модель Senna оцінюють у мільйон доларів, за Sabre візьмуть значно більше. "Утішливим призом" для покупців стане можливість побувати у британській дизайн-студії компанії McLaren в Уокінгу, а також отримати запас адреналіну на гоночній трасі у Каліфорнії за кермом тестової машини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія McLaren готує перший гібридний гіперкар, а їхні колеги з Hennessey Performance замахнулися на світовий рекорд швидкості.