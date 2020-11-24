McLaren дав ім'я гібридному суперкару і показав перші тизери

Британський McLaren назвав своє нове дітище Artura, а також підтвердив, що новинку представлять в першій половині майбутнього року.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Artura отримає в своє розпорядження компактний бензиновий двигун V6 з двома турбонагнітачами, а також допоміжний електромотор. За словами творців, гібридний силовий агрегат буде мати параметрами потужності і моменту, що не поступається більшим V8.

Новий суперкар McLaren отримав ім'я Artura cars.mclaren.press

Artura зможе переміщатися в просторі виключно на електротязі і хоча виробник поки не розкриває всіх подробиць про запас ходу, за словами представників компанії "його буде досить для денних поїздок по місту".

"Кожен елемент Artura створений" з чистого аркуша ", починаючи з архітектури платформи, дизайну кузова і інтер'єру, водійського інтерфейсу і закінчуючи високоефективним гібридним силовим агрегатом. Все це було створено з урахуванням багаторічних розробок і технологій McLaren в області створення супер легких гоночних і дорожніх автомобілів. І тепер ми будемо використовувати весь наш досвід для електрифікації суперкарів ", – коментує Майк Флевітт, керівник McLaren.

У новому гібридному суперкарі McLaren використовує весь свій досвід і технології cars.mclaren.press

Artura також стане першим автомобілем, який отримає нову платформу, розроблену для електрифікованих моделей і спроектовану в "Центрі композитних технологій" компанії у Великобританії, який був відкритий в 2018 році.

У 2018 році компанія McLaren відкрила "Центрі композитних технологій" в британському Йоркширі cars.mclaren.press

Офіційні технічні характеристики стануть відомі пізніше. За попередніми даними сумарна потужність гібридного силового агрегату буде близько 600 л.с., а запасу ходу на електротязі вистачить, щоб подолати 32 км.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія McLaren вже проходить дорожні випробування.