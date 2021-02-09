McLaren 765LT отримав перший тюнінг-кіт

Німецьке ательє Novitec підготувало перший тюнінг-кіт для McLaren 765LT. Спорткару допрацювали двигун, вихлопну систему, підвіски та інші фрагменти конструкції.

McLaren представив купе 765LT до раніше скасованого автосалону в Женеві. Автомобіль створений на базі 720S, але з іншого аеродинамікою і зовнішнім виглядом. У порівнянні з колишньою версією новинка стала динамічнішою і володіє програмою для роботизованої КП, яка перемикає передачі на 15% швидше. Про це повідомляє сайт Car.ru.

Двигун оснащується плоским колінчастим валом, штовхачами клапану, особливими поршнями і ще одним паливним насосом. Збільшене антикрило в спорткарі підсилює відведення повітряного потоку з рухового відсіку і забезпечує велику притискну силу.

Зараз ж Novitec посилило автомобілю потужність агрегату V8 ємністю чотири літри. Тепер він видає цілих 855 кінських сил та 898 Нм. Цього вдалося досягти завдяки зміні електроблока управління двигуном і заміні титанового вихлопу на випускний механізм зі сплаву інконель.

Оновлений McLaren 765LT набирає "сотню" за 2,5 секунди, а 200 км/год – за 6,5 секунди. Це на 0,3 та 0,7 секунди відповідно швидше, ніж у колишній комплектації. Максимальна швидкість при цьому лишилася 330 км/год.

Також автомобіль отримав нову спортивну вихлопну систему, покриту золотом. За доплату можна ще отримати аеродинамічний капот і повітропровід на дах. Водночас про ціну допрацьованого спорткара не повідомляється.

Допрацьований McLaren 765LT Car.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, тюнінг-ательє Motion R Design створило перший пакет доопрацювань для електромобіля Ford Mustang Mach-E. В тюнінг-кіт входить оригінальний бампер, розширювачі колісних арок, кастомні бокові юпки, спеціальний дифузор і заднє антикрило.