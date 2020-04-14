Mazda6 отримає задній привід і кузов купе

Сергій Іванов Новини 18:30, 14.04.2020

Нове покоління Mazda6 отримає ефектний дизайн, задній привід і версію з кузовом купе.

Японський седан має елегантний зовнішній і внутрішній дизайн. Але в компанії мають намір провести чергову революцію флагманського сімейства.

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe
mazda.com

За інсайдерською інформацією, нове покоління Mazda6 перейде на недавно розроблену заднеприводную платформу. У торішньому звіті компанії про фінансову діяльність і перспективи розвитку згадувалася розробка нового сімейства 6-циліндрових рядних моторів сімейства SkyActiv-X.

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe
mazda.com

У тому ж документі згадувалося про розробку нової платформи, призначеної для великих автомобілів з поздовжнім розташуванням двигуна, підтримкою технології mild-hybrid, а також plug-in-гібридів.

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe
mazda.com

Крім того, є ймовірність, що крім седана і універсала компанія поверне в сімейство версію з кузовом купе. Яким буде його вигляд може оцінити по концепту RX-Vision.

Концептуальне купе Mazda RX-Vision
mazda.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda пропонує зібрати колекцію сучасних і історичних авто марки.

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