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14 квітня • оновлено в 18:34
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Mazda6 отримає задній привід і кузов купе

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Нове покоління Mazda6 отримає ефектний дизайн, задній привід і версію з кузовом купе.

Японський седан має елегантний зовнішній і внутрішній дизайн. Але в компанії мають намір провести чергову революцію флагманського сімейства.

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe

mazda.com

За інсайдерською інформацією, нове покоління Mazda6 перейде на недавно розроблену заднеприводную платформу. У торішньому звіті компанії про фінансову діяльність і перспективи розвитку згадувалася розробка нового сімейства 6-циліндрових рядних моторів сімейства SkyActiv-X.

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe

mazda.com

У тому ж документі згадувалося про розробку нової платформи, призначеної для великих автомобілів з поздовжнім розташуванням двигуна, підтримкою технології mild-hybrid, а також plug-in-гібридів.

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe

Концептуальний спортседан Mazda Vision Coupe

mazda.com

Крім того, є ймовірність, що крім седана і універсала компанія поверне в сімейство версію з кузовом купе. Яким буде його вигляд може оцінити по концепту RX-Vision.

Концептуальне купе Mazda RX-Vision

Концептуальне купе Mazda RX-Vision

mazda.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda пропонує зібрати колекцію сучасних і історичних авто марки.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія
Теги
Mazda нові авто новини авто
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