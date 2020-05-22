Mazda презентувала геймерський суперкар RX-Vision GT3 Concept

До свого 100-річчя компанія Mazda презентувала концептуальний перегоновий болід Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

На жаль численних шанувальників марки, новинка не має фізичного втілення, а являє собою віртуальний автомобіль для популярної гри Gran Turismo. Ігровий автомобіль створений за мотивами концепту Mazda RX-Vision, презентованого на автомобільному салоні в Токіо в 2015.

Основою для новинки став концепт Mazda RX-Vision, показаний на Токійському автошоу в 2015 році newsroom.mazda.com

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

У своїй віртуальній GT3-версії автомобіль отримав всі атрибути гоночного боліда категорії Gran Turismo i відрізняється більш агресивною зовнішністю.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Новинка отримала додаткові аеродінміческіе елементи, в тому числі, масивний регульований задній спойлер, передній спліттер і бічні "спідниці".

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Відповідно до технічних вимог даної категорії гоночних болідів, автомобіль оснащений 4-роторним двигуном сімейства SKYACTIV-R і легким шасі з композитних матеріалів.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Атмосферний мотор має об'єм 2,6 л. Він розвиває потужність 570 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм. Болід має "класичну" компоновку з двигуном попереду і провідними задніми колесами.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Щоб зайняти своє місце в кокпіті цього унікального суперкара необхідно мати приставку PlayStation 4, програмне забезпечення Gran Turismo Sport і доступ в інтернет.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

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