Mazda презентувала геймерський суперкар RX-Vision GT3 Concept

До свого 100-річчя компанія Mazda презентувала концептуальний перегоновий болід Mazda RX-Vision GT3 Concept.
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
На жаль численних шанувальників марки, новинка не має фізичного втілення, а являє собою віртуальний автомобіль для популярної гри Gran Turismo. Ігровий автомобіль створений за мотивами концепту Mazda RX-Vision, презентованого на автомобільному салоні в Токіо в 2015.
Основою для новинки став концепт Mazda RX-Vision, показаний на Токійському автошоу в 2015 році
newsroom.mazda.com
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
У своїй віртуальній GT3-версії автомобіль отримав всі атрибути гоночного боліда категорії Gran Turismo i відрізняється більш агресивною зовнішністю.
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Новинка отримала додаткові аеродінміческіе елементи, в тому числі, масивний регульований задній спойлер, передній спліттер і бічні "спідниці".
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Відповідно до технічних вимог даної категорії гоночних болідів, автомобіль оснащений 4-роторним двигуном сімейства SKYACTIV-R і легким шасі з композитних матеріалів.
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Атмосферний мотор має об'єм 2,6 л. Він розвиває потужність 570 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм. Болід має "класичну" компоновку з двигуном попереду і провідними задніми колесами.
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Щоб зайняти своє місце в кокпіті цього унікального суперкара необхідно мати приставку PlayStation 4, програмне забезпечення Gran Turismo Sport і доступ в інтернет.
Mazda RX-Vision GT3 Concept
newsroom.mazda.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, для шанувальників гри Gran Turismo Sport компанія Jaguar розробила 1000-сильний гіперкар.
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