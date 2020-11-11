Mazda показала перспективні мотори нового покоління

Інженери компанії Mazda працюють над створенням нового сімейства високоефективних економічних моторів. Однією з них стане нова рядна "шістка".

Про це повідомляє прес-служба виробника. Компанія показала перші зображення нових силових агрегатів, в тому числі рядного шестициліндрового двигуна нового покоління.

Він буде запропонований як в бензинових, так і в дизельному виконанні. Один з бензинових моторів буде використовувати інноваційну технологію займання від стиснення. Об'єм двигунів буде варіюватися від 3 до 3,3 літра. Під капотом вони будуть розташовуватися поздовжньо, що дозволить використовувати їх з різними типами трансмісії. Очікується, що першою нові двигуни приміряє Mazda 6 наступної генерації.

Ще однією новинкою став 4-циліндровий мотор Skyactiv, який буде запропонований в стандартному варіанті і з 48-вольтової гібридною системою MHEV. Крім того, компанія показала силовий агрегат для гібридів PHEV на основі роторного двигуна, який буде виконувати функцію бензогенератора. Очікується, що такий силовий агрегат буде запропонований для кросовера Mazda MX-30, яка недавно отримала нову гібридну версію.

Нова лінійка двигунів японської компанії з'явиться у 2022 році.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Mazda підготувала для своїх фанів лімітовану серію, присвячену 100-річчю компанії, що відзначається цього року.