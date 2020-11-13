Mazda MX-30 і Honda Jazz отримали 5 'зірок' за безпеку

Європейська організація Euro NCAP провела серію краш-тестів, за результатами яких Mazda MX-30 і Honda Jazz отримали максимальні 5 "зірок" за безпеку

Про це повідомляє прес-служба організації. Міський хетчбек Honda Jazz і компактний електричний кросовер Mazda MX-30 з честю витримали суворі випробування.

Нове покоління Honda Jazz, продажі якого вже стартували в Україні, пропонується виключно у гібридному виконанні. Це й не дивно, з урахуванням сучасних тенденцій в світовому автопромі і прагненні автовиробників максимально скоротити шкідливі викиди в атмосферу.

Крім сучасного екологічного силового агрегату Honda Jazz отримала безліч систем безпеки, які допоможуть водієві зберегти контроль над автомобілем в екстрених ситуаціях та мінімізувати ризик травм при аварії.

Так, наприклад, Jazz отримав систему автономного екстреного гальмування, а також інноваційну подушку безпеки, розташовану між передніми кріслами, для захисту водія і переднього пасажира при бічних ударах. Тож не дивно, що автомобіль отримав максимальні 5 "зірок" за безпеку.

Mazda поповнила зростаючий список виробників електромобілів завдяки появі першого серійного електричного кросовера MX-30. Природно, що MX-30 вийшов важче родинного СХ-30 з традиційним ДВС, але це зовсім не завадило йому показати кращий в цьому році результат (91%) за безпеку водія і пасажирів завдяки енергопоглинаючей структурі передньої частини кузова і додатковим підсилювачам у боковинах.

Однак, до MX-30 є питання щодо захисту пішоходів (68%), зокрема розпізнавання їх в складних дорожніх умовах міського трафіку.

"Можна привітати Honda і Mazda за їх прагнення робити безпечні автомобілі і чесно завойовані п'ять зірок рейтингу. Результати випробувань показали, що нові протоколи тестів Euro NCAP 2020 року надають істотний вплив на обладнання для забезпечення безпеки і міцності конструкції автомобілів в Європі, включаючи новітні електрокари і гібриди ", – коментує генеральний секретар Euro NCAP Міхель ван Ратінген.

Раніше в цьому році Euro NCAP провела тести Toyota Yaris і електромобіля VW ID.3. Обидва автомобілі отримали максимальну оцінку – 5 "зірок" за безпеку.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автомобілі стануть безпечнішими – Euro NCAP посилює вимоги.