Mazda CX-3 отримала новий мотор і стала економічнішою

Компанія Mazda оновила найкомпактніший кросовер – Mazda CX-3.

Кросовер СХ-3, який дебютував у 2015 році, встиг завоювати чимало прихильників по всьому світу завдяки яскравому дизайну і своїм споживчим якостям. У серпні нинішнього року в офіційній дилерській мережі компанії в Європі стартують продажі оновленої версії.

Від попередника новинка відрізняється модернізованим двигуном. Йдеться про 2-літровий бензиновий мотор сімейства Skyactiv-G. У європейській специфікації він розвиває потужність 121 к.с. (89 кВт). Завдяки системі деактивації пари циліндрів, споживання палива і кількість шкідливих викидів вдалося знизити на 14%. У результаті в комбінованому циклі новий мотор із механічною трансмісією витрачає 6,2 л / 100 км.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mazda 3 оснастили турбомотором і повним приводом.