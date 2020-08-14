Mazda анонсувала лімітовану серію Carbon Edition

Компанія Mazda запропонує покупцям нові версії своїх популярних моделей Mazda6, CX-5 і CX-9. Про це повідомляє портал Carscoops.

Трендом цього року став випуск blackout-версій, що відрізняються темним тонуванням і чорними декоративними елементами. Ми вже розповідали про Lexus LX Inspiration Series і Hyundai Kona Night Edition. Тепер на "темну сторону" вирішила перейти компанія Mazda, але з властивим їй індивідуальним підходом.

Дві тисячі двадцять одна Mazda CX-5 і CX-9 у виконанні Carbon Edition. Фото: mazda.com

Виконання Carbon Edition буде запропоновано для Mazda6, CX-5 і CX-9 2021 модельного року. Всі новинки буде відрізняти особливий відтінок сірого – Polymetal Gray з чорними акцентами. Зокрема, автомобілі отримають чорні глянсові корпуси дзеркал, а також чорні легкосплавні диски.

2021 Mazda6 і CX-5 у виконанні Carbon Edition. фото: mazda.com

Для оформлення інтер'єру будуть використані чорна і червона шкіра. Зокрема, сидіння будуть обшиті червоною шкірою з червоною прошивкою і чорної декоративною строчкою по центру. Крім того, версія Carbon Edition буде відрізнятися багатою комплектацією, в яку увійдуть аудіосистема Bose і мультимедійна система з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay. За безпеку відповідатимуть численні електронні помічники комплексу i-Activsense, в тому числі адаптивний круїз-контроль з функцією stop & go, система моніторингу сліпих зон з функцією допомоги при русі заднім ходом.

Сидіння будуть обшиті червоною шкірою з червоною прошивкою і чорної декоративною строчкою по центру. фото: mazda.com

Mazda6 і CX-5 у виконанні Carbon Edition отримають в своє розпорядження 2,5-літровий мотор, який буде доступний як в атмосферному виконанні (190 к.с.), так і з турбонаддувом (253 к.с.). А флагманський CX-9 буде комплектуватися виключно турбованим мотором. Більш детальна інформація стане відома ближче до початку продажів.

2021 Mazda CX-9 у виконанні Carbon Edition. фото: mazda.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda підготувала гібридну версію кросовера МХ-30.