Mazda 3 отримала турбомотор і повний привід

За кілька днів до світової прем'єри нової версії Mazda 3 президент мексиканського підрозділу компанії Мігель Барбейто розкрив всі секрети моделі.

2021 Mazda 3 Turbo AWD і Мігель Барбейто. фото: mazda.mx

Нова топ-версія отримала в своє розпорядження повнопривідну трансмісію і чотирициліндровий турбомотор Skyactiv-G 2.5T. Двигун розвиває потужність 230 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастим "автоматом".

Зовні впізнати топ-версію можна по чорному глянсовому облицюванні радіатора, чорним корпусам дзеркал і новим 18-дюймовим дискам з 10-ю спицями.

2021 Mazda 3 Turbo AWD. фото: mazda.mx

2021 Mazda 3 Turbo AWD. фото: mazda.mx

У Мексиці новинку пропонують у двох комплектаціях – Grand Touring ($22000) і Signature ($24000). Пізніше очікується повнопривідна версія з турбомотором і з кузовом седан. Повні технічні характеристики стануть відомий 8 липня.

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