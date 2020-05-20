Маски від коронавірусу можна дезінфікувати в машині

Відомо, що новий коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до COVID-19, вразливий до впливу високих температур. Але вчені прояснили ситуацію і розповіли, в чому допоможе автомобіль.

Вірус не виживає на поверхнях під впливом температур і короткохвильовим випромінюванням сонця. До такого висновку прийшли вчені з Університету Джорджії в ході свого нового дослідження. Вони також уточнили, що завдяки цьому можна легко продезінфікувати власний автомобіль і назвали високі температури ключовим інструментом для знищення вірусу на поверхнях.

Машина за кілька годин на парковці під сонцем сильно нагрівається. З цієї причини дослідники нагадали про те, що в салоні авто в жодному разі не можна залишати дітей і тварин, які в разі небезпеки не зможуть дати собі раду і ризикують загинути.

Коронавірус не витримує високих температур

Наприклад, при зовнішній температурі повітря в 21 градус за Цельсієм внутрішня температура автомобіля під сонячним світлом піднімається до 45 градусів. При вуличних 27 градусах салон нагрівається до 50. Саме тому автомобіль можна швидко і ефективно позбавити від вірусу.

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При температурі в 22 градуси коронавірус на поверхні сталі та пластику загине приблизно за добу. При 55 градусах час загибелі 99,99% бактерій вірусу скорочується до 20 хвилин, при 65 – до 5 хвилин. Це умови, яких всередині автомобіля можна досягти в будь-який теплий літній день.

Тому дослідники вказали, що в такому випадку у власній машині можна дезінфікувати різні предмети і захисні маски. Можна залишити їх в салоні автомобіля і вирушити за покупками, не забувши надіти іншу маску.

Захисні маски можна продезінфікувати в своєму автомобілі

OBOZREVATEL раніше розповідав про те, що автовиробники беруть активну участь у виробництві захисних засобів від вірусу.