В Україні підскочили ціни на машини: скільки коштують найпопулярніші моделі

Не секрет, що ціни в Україні зростають на всі товари. Найактивніше на це реагують нові автомобілі, вартість яких обчислюється сотнями тисяч гривень.

AutoOboz з'ясував, як у країні подорожчали популярні машини з настанням 2021 року. Дивовижно, що деякі моделі на цьому тлі залишилися з колишніми цінниками, а окремі представники ринку навіть трохи подешевшали.

Найдешевший автомобіль Renault купити в Україні можна за 304 300 грн. Це маленький гетчбек Sandero, який кілька місяців тому коштував 272 900 грн. Машина подорожчала на 31 400 гривень або майже 12%.

Одне з найбільш популярних авто поряд із Sandero в Україні в 2020 році – бюджетний седан Renault Logan. Раніше коштував 294 900 грн, тепер – 326 400 грн. Плюс 31 500 або 11%. У сегменті кросоверів французький бренд на нашому ринку в 2021-му поводиться агресивніше: багато моделей подешевшали! Наприклад, Sandero Stepway "скинув" 3100 грн (близько 1%) і його вартість тепер 358 800 грн, Renault Arkana – 9300 грн або 2% (тепер коштує 458 600 грн).

Водночас популярний позашляховик Renault Duster подорожчав на 11 000 грн або 3% і тепер оцінюється в 393 900 грн за базову комплектацію.

Автомобілі з Узбекистану подорожчали несуттєво. Якщо конкретно – ціну підкоригували лише для однієї моделі: седану R4, який тепер коштує 281 700 грн (+7900 грн або 3%).

Седан Nexia R3 як і раніше коштує 276 300 грн, а міський гетчбек Ravon R2 – 274 200 грн. Чудова пропозиція за машину з автоматичною коробкою передач.

Дешевий міський кросовер з Китаю Chery Tiggo 2 оцінили в 319 884 грн. Модель за кілька місяців подорожчала на 11 196 грн або близько 4%. Більший Tiggo 3, навпаки, подешевшав – на 3484 грн або 1%, до 376 004 грн.

Абсолютний бестселер корейської компанії в Україні – кросовер Kia Sportage. Чималою часткою свого успіху модель завдячує цікавому ціновому позиціонуванню. Якщо раніше автомобіль коштував 552 000, то тепер – від 539 010 гривень. Таким чином, за кілька місяців модель подешевшала на 12 990 грн або трохи більш ніж 2%.

Улюблена багатьма Skoda Octavia в новому поколінні вийшла на український ринок не так давно, та вже встигла трохи подорожчати. До 579 267 грн (+947 грн або 0,2%). Зростання ціни абсолютно незначне.

Один із непохитних лідерів нашого ринку нових авто – знаменитий позашляховик Toyota RAV4. Здається, українці готові купувати цю модель вважай за будь-які гроші. Особливо з урахуванням того, що машина навіть трохи подешевшала. Зараз за RAV4 просять 704 871 грн. Таким чином, "знижка" склала 2601 грн або 0,4%.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL повідомляв про найбільш довгоочікувані кросовери, що потраплять на український ринок 2021 року. Деякі з них уже надійшли в продаж.