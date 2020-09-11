Maserati презентувала абсолютно новий спорткар MC20

Італійський виробник спорткарів, компанія Maserati, здивувала світ абсолютно новим середньомоторним спорткаром МС20.

Про це повідомляє прес-служба італійського бренду. За словами творців, новинка відкриває нову главу в історії марки. У 70-і роки в портфоліо Maserati були подібні моделі – Bora і Merak, а в середині "нульових" компанія виготовила лімітовану серію з 62 ексклюзивних суперкарів Maserati MC12 на базі купе Ferrari Enzo. Але левова частка продукції, що випускалася до недавнього часу мала класичне компонування.

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

Maserati Corse 2020 року, тобто "гоночний Maserati 2020 року", являє собою компактне двомісне купе з габаритними розмірами 4669/1965/1221 мм. Колісна базі досягає 2700 мм. Цікавою особливістю новинки стали незвичайні двери- "метелики".

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

Кузовні панелі виконані з вуглепластика, що дозволило знизити вагу машини до 1500 кг. Для оздоблення двомісного салону використана шкіра і замша, а приладову панель прикрашає два 10-дюймових дисплея.

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

Maserati MC20 отримав повністю цифровий кокпіт. Фото: maserati.com

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

Мультимедійна система має 10-дюймовий дисплей. Фото: maserati.com

Автомобіль отримав класичну двохважеля підвіску спереду і ззаду. Передні гальма Brembo – з 6-поршневими механізмами, фіксованими скобами і дисками діаметром 380 мм. Задні – 4-поршневі діаметром 350 мм.

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

Двигун Nettuno був розроблений власними мотористами компанії. Бензиновий 3-літровий V6 має 90-градусний розвал блоків циліндрів. Серед інших особливостей – два турбокомпресора, комбінований впорскування палива, система мастила з сухим картером і дві свічки на кожен циліндр. Він розвиває потужність 630 к.с. при 7500 об/хв, а максимальний крутний момент 730 Нм доступний в діапазоні 3000-5500 об/хв.

V6 Nettuno став першим мотором власної розробки компанії за останні два десятиліття. Фото: maserati.com

Всю цю міць до задніх ведучих коліс передається за допомогою 8-ступінчастою роботизованою КП з двома зчепленнями. За доплату пропонується електроннокеровані блокування диференціала. На розгін до першої "сотні" новинці потрібно 2,9 с, а максимальна швидкість перевищує 325 км / ч.

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

2021 Maserati MC20. Фото: maserati.com

Старт продажів запланований на кінець року, а орієнтовна вартість – 210 тисяч євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Maserati з'явився перший гібридний спорткар