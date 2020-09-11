Maserati презентувала абсолютно новий спорткар MC20

Італійський виробник спорткарів, компанія Maserati, здивувала світ абсолютно новим середньомоторним спорткаром МС20.

Про це повідомляє прес-служба італійського бренду. За словами творців, новинка відкриває нову главу в історії марки. У 70-і роки в портфоліо Maserati були подібні моделі – Bora і Merak, а в середині "нульових" компанія виготовила лімітовану серію з 62 ексклюзивних суперкарів Maserati MC12 на базі купе Ferrari Enzo. Але левова частка продукції, що випускалася до недавнього часу мала класичне компонування.

Maserati Corse 2020 року, тобто "гоночний Maserati 2020 року", являє собою компактне двомісне купе з габаритними розмірами 4669/1965/1221 мм. Колісна базі досягає 2700 мм. Цікавою особливістю новинки стали незвичайні двери- "метелики".

Кузовні панелі виконані з вуглепластика, що дозволило знизити вагу машини до 1500 кг. Для оздоблення двомісного салону використана шкіра і замша, а приладову панель прикрашає два 10-дюймових дисплея.

Автомобіль отримав класичну двохважеля підвіску спереду і ззаду. Передні гальма Brembo – з 6-поршневими механізмами, фіксованими скобами і дисками діаметром 380 мм. Задні – 4-поршневі діаметром 350 мм.

Двигун Nettuno був розроблений власними мотористами компанії. Бензиновий 3-літровий V6 має 90-градусний розвал блоків циліндрів. Серед інших особливостей – два турбокомпресора, комбінований впорскування палива, система мастила з сухим картером і дві свічки на кожен циліндр. Він розвиває потужність 630 к.с. при 7500 об/хв, а максимальний крутний момент 730 Нм доступний в діапазоні 3000-5500 об/хв.

Всю цю міць до задніх ведучих коліс передається за допомогою 8-ступінчастою роботизованою КП з двома зчепленнями. За доплату пропонується електроннокеровані блокування диференціала. На розгін до першої "сотні" новинці потрібно 2,9 с, а максимальна швидкість перевищує 325 км / ч.

Старт продажів запланований на кінець року, а орієнтовна вартість – 210 тисяч євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Maserati з'явився перший гібридний спорткар

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