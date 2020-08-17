Перший центральномоторний суперкар Maserati MC20 помітили на тестах в глибокому камуфляжі, повідомляє портал Carscoops.

Італійська компанія Maserati не часто балує своїх фанів новинками. Однак, вже 9 вересня очікується дебют нової моделі МС20, прототип якої помічений на тестах. Автомобіль проходить дорожні випробування неподалік від заводу компанії в Модені.

Maserati готує новий суперкар МС20. фото: carscoops.com

Незважаючи на глибокий камуфляж можна розглянути характерне для автомобілів марки облицювання радіатора, вертикальні фари головного світла, що нагадують Ferrari F430, м'язисту форму корми з двома масивними повітрозабірниками, горизонтальні задні ліхтарі і дві вихлопні труби по центру заднього дифузора.

Maserati готує новий суперкар МС20. фото: carscoops.com

За інсайдерской інформацією, автомобіль приводиться в рух абсолютно новим 3-літровим мотором V6 з двома турбінами, який отримав назву "Nettuno". Він має 90-градусний розвал блоків циліндрів, систему змащення з "сухим" картеромі і запозичену зі світу гонок F1 форкамерне запалювання з двома свічками.

Maserati готує новий суперкар МС20. фото: carscoops.com

За попередніми даними потужність мотора досягає 630 л.с. при 7500 об/хв, а крутний момент досягає 730 Нм при 3000 об/хв. У парі з потужним двигуном працює 8-ступінчаста роботизована коробка передач.

Maserati готує новий суперкар МС20. фото: carscoops.com

MC20 стане першою моделлю марки, яка отримає мотор "Nettuno", але пізніше він буде використовуватися і на інших моделях компанії. Крім версії з ДВС очікується, що Maserati MC20 отримає гібридну і повністю електричну версію.

Maserati готує новий суперкар МС20. фото: carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Maserati представила перший гібридний спорткар.