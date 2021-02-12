Maserati Елтона Джона продадуть на аукціоні

На британському аукціоні The Market наприкінці лютого буде продано Maserati Quattroporte, що належав співаку та композитору Елтону Джону.

Про це повідомляється на сайті аукціону. Седан оснащено 4,2-літровим V8 потужністю 400 к.с. Він дозволяє розігнати седан до першої "сотні" за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 275 км/год.

Седан оснащений 4,2-літровим V8 потужністю 400 к.с. themarket.co.uk

Автомобіль забарвлений у темно-зеленому кольорі Verde. Машина практично в ідеальному стані. Цей екземпляр Quattroporte 5-го покоління було виготовлено у 2005 році, він має багату комплектацію.

Автомобіль має багату комплектацію themarket.co.uk

Зокрема, він оснащений задніми сидіннями із функцією вентиляції і масажу, DVD-плеєром із двома парами навушників для пасажирів другого ряду, системою об'ємного звуку Bose Hi-Fi та вбудованим мініхолодильником. Для обробки інтер'єру використано бежеву шкіру, а декоративні вставки виконано з рожевого дерева.

Цей екземпляр Quattroporte 5-го покоління був виготовлений у 2005 році themarket.co.uk

Потужний V8 дозволяє розігнати седан до першої "сотні" за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 275 км/год themarket.co.uk

Крім машини покупцеві дістанеться комплект "Пам'ятних речей Елтона Джона": пара водійських рукавичок, кілька вирізок із преси, лист, адресований "містеру Джону", картка консьєрж-сервісу на його ім'я, CD та DVD-диски з його творчістю. За седан планують виручити від 15 до 40 тисяч фунтів.

Крім машини покупцеві дістанеться комплект "Пам'ятних речей Елтона Джона" themarket.co.uk

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